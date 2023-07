'Sei la mia città', l'Estate Coratina omaggia Italo Calvino con 'Desires and Fears': l'udibile de 'Le Città Invisibili' nelle note del Trio Jazz Liturri- Maurogiovanni-Patruno

“Desires and Fears”, Omaggio a Calvino nell'anno del Centenario, è il progetto del Vito Liturri Trio che l’Associazione AlterAzioni presenterà inserito nella Rassegna "Sei la mia città" il prossimo 1° agosto presso il Chiostro del Palazzo di Città alle ore 20.00. La rassegna è organizzata dal Comune per l’Estate Coratina 2023 (Del.com. n. 148 del 23/06/2023) nelle persone del Sindaco Dott. Corrado Nicola De Benedittis e dal Vicesindaco e Assessore alle Politiche Educative e Culturali Rag. Beniamino Marcone. Il titolo dell'evento deriva dall’omonimo progetto discografico che il Vito Liturri Trio ha pubblicato per l’etichetta discografica Dodicilune Records nel 2022. Il visionario testo calviniano de “Le città invisibili” ispira l'originale interpretazione musicale di alcune delle 55 città che Calvino immagina siano state visitate da Marco Polo durante il suo viaggio in Cina. Armilla, Zenobia, Smeraldina, Pentesilea, queste alcune delle città che il trio ci farà attraversare con Vincenzo Maurogiovanni al basso, Lello Patruno alla batteria coordinati dal leader Vito Liturri, autore delle musiche, impegnato al pianoforte e all’elettronica. L'ultimo lavoro dell'apprezzato trio jazz, già ospite di rassegne musicali di alto profilo, proietta il Trio in una dimensione internazionale, come risulta dalle recensioni entusiastiche ricevute dalla stampa estera. Il progetto coniuga ambiti e linguaggi artistici diversi. La musica del trio si propone di fondere un jazz di matrice europea con elementi provenienti dalla musica contemporanea, dal rock e dalla musica elettronica, superando facili tentazioni di cliché stilistici. Martedì 1° Agosto Chiostro del Palazzo di città Ore: 20.00 Ingresso libero fino ad esaurimento posti Info e prenotazioni: 347 6581043 www. associazioneaalterazioni.it https://fb.me/e/2Q6gVJUkj

