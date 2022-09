Alla Cittadella degli Artisti di Molfetta tanta arte e giovani emergenti per le selezioni regionali MArtelive Puglia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 24 Settembre alle 19.30 si apriranno le porte della Cittadella degli Artisti (Via Bisceglie, 775 - Molfetta, BA), per le selezioni pugliesi del concorso Nazionale MArteLive 2022.

Ingresso € 5.00 - I biglietti disponibili in loco e su: https://bit.ly/selezioni_ martelivepuglia

Il MArteLive è un festival-concorso le cui selezioni si tengono su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di scoprire e favorire giovani artisti emergenti e promuoverne il lavoro sulla scena artistica contemporanea nazionale.

Si tratta di uno “spettacolo totale” votato alla multidisciplinarietà che, in questa serata di selezioni pugliese, prevede l’esibizione di artisti emergenti in discipline quali Musica, fotografia e letteratura. Tra questi, verranno selezionati coloro che parteciperanno alla Biennale dell’Arte MArteLive, un progetto finanziato dalla Comunità Europea, Ministero della Cultura e Regione Lazio.

L’evento comincerà alle ore 19.30 con l’intervento delle istituzioni, seguito dall’inaugurazione di una mostra fotografica composta da sei progetti diversi curati dai sei fotografi selezionati per il concorso - Alessandro De Leo, Alessandro Granito, Alice Palumbo, Daniele Mastrolitti, Floriana Dinoi, Vittoria Torsello - e con i reading della sezione letteratura dove Giuditta Giuliano, Denni Lupo e Claudia Di Palma presenteranno le proprie opere.

Ultima sarà la sezione musica. Ad alternarsi sul palco della Cittadella a partire dalle ore 21.00 saranno Autune, Desario, Estro , Fanoya, Iroai e Meschino.

Chiuderà l’evento il dj set di Tommi Goodwine in collaborazione con Radio RKO e Giovinazzo Rock Festival. Partner dell’evento: I Like Puglia, RKO, Klap Hub, Sac Recordings, Trulletto Records, Crutch Records.

La serata è organizzata dall’Associazione Culturale Node con il supporto dei ragazzi e delle ragazze inseriti nel percorso di accompagnamento del Progetto AgriCultura, l’iniziativa - finanziata dal PON Legalità 2014-2020 - volta a combattere l’esclusione sociale dei giovani, con capofila la Città Metropolitana di Bari e partner il Teatro Pubblico Pugliese e il CIHEAM Bari.

Per l’occasione i ragazzi si sono occupati, infatti, della pre-produzione, produzione e comunicazione dell’evento: hanno selezionato gli artisti, coordinandoli, si sono occupati di tutti gli aspetti tecnici e logistici, della realizzazione delle grafiche, del social media management e dell’ufficio stampa.

Interverranno: Isabella Iacobbe – Teatro Pubblico Pugliese, Dora Tinelli – Ciheam Bari, Antonio Stornaiolo – Mentor del Team Node.