Seminari online promossi dal Conservatorio “Piccinni” di Bari

Nell’ambito del progetto “Art and science across Italy”, martedi' 26 gennaio alle ore 15:00 è in programma un evento fra arte, scienza e tecnologia, con la partecipazione del Prof. Luigi Morleo del Dipartimento di Nuove tecnologie e linguaggi musicali e del Prof. Gregorio Iacobelli del Dipartimento TADeC, già docente del Dipartimento TADEC del Conservatorio Piccinni di Bari. Parteciperanno, inoltre, la dott.ssa Caterina Aruta e il dott. Antonello Pellecchia del Dipartimento Interateneo di Fisica & INFN Bari.

Diretta su YouTube: https://cern.ch/go/ j7cw

Diretta su Facebook: https://cern.ch/go/ zV8T

Il 30 gennaio 2021, ore 17.00, per il Ciclo di Seminari di ricerca “Mezzogiorno in musica” coordinato dalla Prof.ssa Annamaria Bonsante, si parlerà de “La musica nel cerimoniale dell’incoronazione di Federico II: suoni, gesti e significati”, con una relazione a cura del Prof. Galliano CILIBERTI, docente di Storia della Musica per Didattica presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli. L’evento sarà fruibile sulla piattaforma Google Meet.