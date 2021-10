Seminario brazilian jiu jitsu a Sannicandro di Bari

Seminario Brazilian Jiu Jitsu con il pluricampione e atleta professionista Narcisio Villaca.

Il Maestro è uno degli atleti più forti a livello mondiale nel BJJ e sarà con noi per mostrarci i suoi metodi di combattimento . Il seminario è rivolto a ragazzi e adulti di qualsiasi ente o federazione senza distinzione di grado. E' una occasione speciale per imparare cose nuove e per poter lavorare con un vero specialista della lotta a terra

