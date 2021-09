Al Conservatorio di Bari il seminario-concerto di sassofno

E’ in programma il prossimo Sabato 2 ottobre 2021, alle ore 16.30, presso la Saletta dell’Auditorium del Conservatorio di Musica “Piccinni” di Bari il seminario di saxofono tenuto da Antonello USTINO, che approfondirà, in particolare, il repertorio per saxofono nell’impressionismo francese.



Il seminario verterà sui brani che verranno eseguiti in concerto e in generale sulla musica francese più rappresentativa dei primi del 900.



Verrà trattata in particolare la Rapsodie di C. Debussy a partire dalla genesi e storia della composizione, analisi, consigli interpretativi e considerazioni finali.



Il seminario si concluderà con il concerto di Antonello USTINO, saxofono e Annalisa FICARRA, pianoforte.



In programma musiche di D’Indy, Debussy, Caplet, Ibert.

