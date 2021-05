Gli appuntamenti del Conservatorio “Piccinni”di Bari: seminario di Analisi delle Forme Compositive

Prosegue l’intensa e proficua attività promossa dal Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari per assicurare continuità alla promozione culturale dell’Istituzione barese, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia.



Il prossimo appuntamento è in programma mercoledi 19 maggio 2021, alle ore 15.00, con un seminario di Analisi delle Forme Compositive sul tema “L’evoluzione della forma sonata per pianoforte, da Beethoven a Prokofiev”.



Il seminario sarà tenuto dal M° Antonella Mazzarulli, docente di strumentazione per orchestra di fiati al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari.



Mercoledi 26 maggio 2021, alle ore 15.00, è in programma un altro seminario di Analisi delle Forme Compositive sul tema “Dalla nascita dell’Armonia alla “Teoria delle Strutture” di M. Zalewski: percorso storico-critico tra Teoria e Analisi”, tenuto dal M° Carmine Moscariello, docente di Direzione di coro e composizione corale presso il Conservatorio di Bari.



Entrambe i seminari saranno fruibili online al seguente link: https://meet.google.com/ jfc-hvxx-edw .



L’organizzazione è curata dal Dipartimento di Teoria, Analisi, Direzione e Composizione del Conservatorio di Bari, con il coordinamento del M° Giuseppe Rescigno.