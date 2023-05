A Bitonto il seminario gratuito rivolto a docenti di scuola secondaria di secondo grado tenuto dalla scrittrice Giulia Blasi

Si terrà giovedì 25 maggio alle ore 17:00 nell’auditorium dell’I.T.E. “Vitale Giordano” di Bitonto (Piazzale Gianni Rodari, snc) “Manuale per ragazze rivoluzionarie”, seminario gratuito destinato ai docenti della scuola secondaria di secondo grado condotto dalla scrittrice Giulia Blasi e finalizzato al miglioramento delle competenze sul tema della Reading Literacy declinate al femminile. L’appuntamento sarà impreziosito dagli interventi di Chiara Cannito (presidente della Ulixes s.c.s.) e di Barbara Buttiglione (presidente dell’associazione Ante Litteram).

L’attività fa parte di “Percorsi trasversali per una didattica di genere innovativa e partecipata”, percorso per i docenti realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura e organizzato da Cooperativa sociale Ulixes e Kaufman Scritture Creative che favorisce la Reading Literacy con l’utilizzo e la comprensione di strumenti innovativi e partecipativi coadiuvati da un supporto culturale attivo e di promozione territoriale, coinvolgente e inclusivo. Un progetto che, partendo dalla narrazione letteraria, cinematografica e della serialità televisiva, intende sviluppare un percorso di promozione della lettura e di formazione del cittadino consapevole per il tramite della lettura.

Giulia Blasi è scrittrice e giornalista specializzata in tematiche di genere e diritti civili. Ha pubblicato Nudo d’uomo con calzino (Einaudi, 2009), Il mondo prima che arrivassi tu e Siamo ancora tutti vivi (Mondadori, 2010 e 2013), Se basta un fiore (Piemme, 2017), Manuale per ragazze rivoluzionarie e Rivoluzione Z (Rizzoli, 2018 e 2020). Il suo ultimo libro è Brutta (Rizzoli, 2021).

Per partecipare al seminario è gradita la prenotazione a info@cooperativaulixes.it. Si ringrazia vivamente l’I.T.E. “Vitale Giordano” di Bitonto per l’ospitalità.