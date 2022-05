A Bari, un nuovo seminario sull'assassinio di Giuseppe Di Vagno. Il ruolo della magistratura

Prezzo non disponibile

Continuano i seminari di studio per approfondire le ragioni della morte di Giuseppe Di Vagno, il primo parlamentare della storia d’Italia ucciso dalla violenza fascista, e per sviscerare il periodo storico che portò a quell’assassinio. Dopo l’appuntamento di Roma di venerdì 6 maggio, il prossimo seminario intitolato “Autonomia e servaggio della magistratura di fronte ai delitti politici: il caso Di Vagno”, si svolgerà a Bari nell’aula Aldo Moro di Palazzo del Prete, mercoledì 11 maggio 2022, in Piazza Cesare Battisti.

In primo piano il ruolo della magistratura negli anni successivi a quel delitto.

Apriranno la mattinata, alle 9.30, il prof. Roberto Voza, direttore del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari, e l’avvocato Gianvito Mastroleo, presidente della Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921)”.