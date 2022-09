Seminario online gratuito rassegna Performarte 2022

In occasione della ripresa delle attività Formative, la Scuola di Artiterapie Artedo Bari, organizza l'Open Day in due tempi. L'evento Online prevede il Seminario PERSONA: ARTE, SUONO, NATURA e la presentazione dei corsi della Scuola. Quando?

IL 26 SETTEMBRE 18,30

Dove?

ONLINE in diretta streaming nel gruppo Facebook Privato PerFormArte

Programma del Seminario:

Suono e Natura - Tea Baldini Anastasio- Musicoterapeuta, Soul Coach, Direttrice Didattica e Amministrativa Artedo Bari, Docente e Supervisore Tecnico di Musicoterapia Artedo .

Psicologia e Natura- Francesca Rutigliano- Psicologa, Psicoterapeuta, Psiconcologa Musicoterapeuta, Supervisore Clinico Artedo.

Persona e Natura- Luciano Diaferia- Naturopata, Master Reiki, Esperto di terapie energetiche, Direttore Commerciale Forza Vitale.

Moda e Natura- Marina Corazziari- Stilista Internazionale di Gioielli, Esperta di Moda, Organizzatrice di Eventi, Presidente Spazio Art D'or.

In occasione della presentazione dei corsi, la parola andrà all'ex allieva Adriana Cordero, Arteterapeuta e artista.

La partecipazione è Gratuita con prenotazione obbligatoria, il link di prenotazione lo trovate nell'evento https://www.facebook.com/events/1079674699340321



Info : 3396366750 email: bariartedo@gmail.com