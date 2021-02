Dal Conservatorio Piccinni di Bari i seminari formativi in modalità telematica

Proseguono con regolarità le attività promosse in modalità telematica dal Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari, per dare continuità alla promozione culturale dell’Istituzione barese, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia.



Mercoledi 17 febbraio 2021, alle ore 16.00, per il ciclo “Incontri con l’autore 2020”, Vito Liturri terrà un seminario di analisi delle forme compositive sul tema “From beyond: percorsi tra jazz e avanguardia”. L’evento sarà fruibile sulla piattaforma Google Meet al link meet.google.com/ity-dmfy-hzf.



Sempre Mercoledi 17 febbraio 2021, alle ore 17.00, per il Ciclo di Seminari di ricerca “Mezzogiorno in musica” coordinato dalla Prof.ssa Annamaria Bonsante, si parlerà di “Amore contraffatto, Alle Guerre d’amore e De l’infinito” di Gianvincenzo Cresta: dialogo e fusione tra musica antica e musica d’oggi. I relatori saranno Gianvincenzo Cresta - Conservatorio di Musica "D. Cimarosa", Avellino; Gioacchino De Padova - Conservatorio di Musica "N. Piccinni", Bari; Gianfranco Vinay- già Conservatorio "G. Verdi", Torino; Université Paris 8; IRCAM Paris. L’evento sarà fruibile sulla piattaforma Google Meet (richiedere il codice inviando una mail a bonsante.annamaria@ docenticonsba.it).



Per lo stesso ciclo di seminari di ricerca “Mezzogiorno in Musica”, sabato 20 febbraio 2021, alle ore 17.00, la relatrice Annamaria Bonsante, docente di Storia della Musica presso il Conservatorio “Piccinni” di Bari, parlerà sul tema “Suoni di donna: musica e clausura nel Regno di Napoli in antico regime”. Anche in questo caso occorre richiedere il codice di accesso per Google Meet inviando una mail a bonsante.annamaria@ docenticonsba.it).



Infine, sabato 27 febbraio 2021, alle ore 18.00, Nicola Scardicchio, docente di Storia della Musica del Conservatorio di Bari, relazionerà sul tema “Sulle tracce del Wanderer”, nell’ambito di un Seminario di interpretazione schubertiana curato da Luca Ciammarughi. (link su www.youtube.com/ conservatorioniccolopiccinni)