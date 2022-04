Sempre libera…voci di donne all’opera: musiche di Mozart, Donizetti, Vaccaj, Rossini, Wagner, Čajkovskij

Giovedì 5 maggio 2022 alle ore 19.00 a Palazzo Pesce risuona “Sempre libera… Voci di Donne all’Opera”, un progetto di Maria Grazia Pani con le allieve della sua scuola di Canto e Angela Zaccaria al pianoforte.

Un concerto lirico in Puglia per ascoltare arie e duetti tratti dal repertorio belcantistico italiano e della scuola italiana di Mozart, Donizetti, Vaccaj e Rossini, con un’incursione nel repertorio francese di Offenbach e Delibes, tedesco di Wagner e russo di ?ajkovskij.



Un programma la cui realizzazione è resa possibile grazie al supporto di Angela Zaccaria, pianista e docente del Conservatorio Piccinni di Bari, che vanta collaborazioni con importanti istituzioni come la Fondazione Teatro Petruzzelli, Santa Cecilia a Roma e il Teatro Lirico Sperimentale Belli di Spoleto; e fortemente voluto da Maria Grazia Pani che, dopo due anni di pandemia e di “silenzio”, desiderava che le voci delle allieve della sua scuola di Canto tornassero a risuonare per dare loro la possibilità di ritrovare il contatto con il pubblico, elemento fondamentale per ogni artista che vive per la sua musica.