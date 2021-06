A Polignano a Mare la mostra fotografica “SensAzioni”, il mondo visto con occhi migranti

Sabato 26 giugno nel Museo d'Arte Contemporanea Pino Pascali in via Via Parco del Lauro, 119, a Polignano a Mare (BA), ARCI Comitato Territoriale di Bari in collaborazione con Comune di Polignano a Mare e Museo Pascali presenta

“SensAzioni”

Una mostra fotografica con percorso sensoriale a cura dai migranti beneficiari del Progetto SAI di Polignano a Mare.

Verranno esposte le foto realizzate dai migranti beneficiari del progetto SAI con cui raccontano il loro passaggio a Polignano. Ingresso gratuito dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20.

Il progetto“SensAzioni” nasce l’anno scorso da uno dei primi esperimenti in Italia di Photovoice applicato ai beneficiari di progetti di accoglienza.

Il photovoice è un metodo di indagine che, attraverso la fotografia, induce i soggetti a riflettere su specifiche tematiche e sui modi per produrre un cambiamento. L’immagine fotografata costituisce la sintesi di concetti che potrebbero essere in alcuni casi, o per alcuni gruppi di soggetti, difficilmente esprimibili attraverso la parola e la scrittura. Inoltre l’immagine è in grado di sintetizzare storie, emozioni e idee e utilizza un linguaggio facilmente comprensibile.



Ai beneficiari è stato chiesto di scattare delle foto che raccontassero il loro passaggio a Polignano. Il risultato è stato oggetto di approfondimento da parte della psicologa di progetto.

Ci si è poi accorti che queste immagini e la loro storia avevano un potenziale emotivo e artistico rilevante, da qui l’idea di esporle in una mostra.

Il progetto SAI “Convivialità delle differenze” è un progetto di accoglienza di cittadini migranti gestito da ARCI Comitato Territoriale di Bari per il Comune di Polignano a Mare.

Coordinatore Alessandro Roselli, psicologa di Progetto Alessia Laudisa, responsabile di sportello Patrizia Sciddurlo, insegnante di Italiano Giusy Aglieri, responsabile multimedia Giuseppe Pistritto.

