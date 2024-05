Sensibilità e coraggio: Luca Trapanese ospite speciale a Terlizzi

Giovedì 23 maggio alle ore 19:00, presso il Chiostro delle Clarisse di Terlizzi, si terrà un evento dedicato alla sensibilità e al coraggio, con la partecipazione straordinaria di Luca Trapanese, noto per il suo impegno nel volontariato e per essere il primo uomo single in Italia ad aver ottenuto l’adozione di una bambina, Alba, affetta da sindrome di Down.



Luca Trapanese condividerà la sua storia toccante attraverso il suo libro “Non chiedermi chi sono” (ed. Salani), in un incontro che promette di essere emozionante e ispirante. L’evento, che si terrà presso [nome del luogo dell'evento], sarà guidato dall’insegnante Vito de Leo e introdotto da Marisa Tamborra.



Trapanese, con il suo esempio di dedizione e amore incondizionato, ha dimostrato come il coraggio possa abbattere le barriere e ridefinire il concetto di famiglia. La sua esperienza unica ha toccato il cuore di molti, diventando un simbolo di inclusività e speranza.



L'incontro sarà un’opportunità imperdibile per ascoltare direttamente dalla voce di Trapanese il racconto di una straordinaria avventura umana, e per riflettere su temi importanti come l’adozione, la disabilità e il volontariato.



Questo incontro rappresenta la terza data della XIII edizione del Festival per la Legalità a Terlizzi. Questa presentazione, tuttavia, segna la conclusione di un percorso più ampio: il laboratorio di lettura tenutosi nei mesi scorsi grazie alla preziosa collaborazione dei volontari dell’Associazione e all’accoglienza della libreria “Le città invisibili”. Questo percorso laboratoriale è un’iniziativa del progetto “Leggere la legalità”, finanziato dalla Regione Puglia con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso l’Avviso Pubblico “Puglia Capitale Sociale”.



La partecipazione è libera e gratuita. Vi invitiamo calorosamente a partecipare a questa serata dedicata alla riflessione e al dibattito intorno alla legalità e alla giustizia, aspetti fondamentali per la costruzione di una società più equa e solidale.



L’evento è organizzato con il Patrocinio del Comune di Terlizzi e della Fondazione Casillo.



Per ulteriori informazioni, contattare festivalperlalegalita@gmail.co