Al cinema Galleria la presentazione di"Senza fine", il documentario che racconta la vita di Ornella Vanoni

Sabato 26 febbraio, al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15) allo spettacolo delle 21, la regista Elisa Fuksas e il produttore Malcom Pagani saluteranno il pubblico in sala prima della proiezione del film documentario, «Senza fine», (distribuito da «I Wonder Pictures» e Unipol Biografilm Collection), che racconta la vita straordinaria di una delle artiste più amate della musica italiana.

Il racconto del documentario si snoda in un hotel termale degli anni ’40, fuori dal tempo. Il luogo perfetto per raccontare una storia «Senza fine», per citare il titolo di uno dei brani più iconici da lei interpretato, e scritto da Gino Paoli quando restò colpito dalle grandi mani della cantante milanese. Al centro la vita di Ornella Vanoni, che si svela alla regista senza risparmiarsi. Una donna, un’artista, una forza della natura raccontata tra le mura di questo suggestivo set, anche da alcuni amici musicisti come Vinicio Capossela, Samuele Bersani, Paolo Fresu (e la sua inseparabile tromba). Tra un massaggio e una sauna, le memorie si fanno tangibili e il futuro assume la forma dell’eternità.