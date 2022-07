Una serata dedicata alle stelle all'Osservatorio astronomico di Acquaviva

Domenica 10 Luglio a partire dalle ore 20:00 (è possibile arrivare anche dopo) sino alle 23:00 nuova serata astronomica presso l’Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti.

Dopo aver visitato la cupola dell’osservatorio, vedremo proiettate in diretta le immagini catturate dal telescopio principale per poi osservare direttamente il cielo stellato con i nostri occhi attraverso i telescopi professionali dello staff del Planetario di Bari. La Luna e gli oggetti del cielo profondo saranno splendidamente visibili.

Ticket € 8,00 per adulti e bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione della tessera sanitaria.

Si raccomanda di portare una giacca ed una cena al sacco (nella struttura non si vende niente)

Prenotazione obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com

Per informazioni 3934356956

L’Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti si trova in via Santeramo km 6 nei pressi dell’ospedale Miulli.