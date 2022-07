Pizzicàti, a Bitonto serata danzante a ritmo di pizzica e tarantella

Pizzicàti è una rassegna di serate danzanti con musica dal vivo dedicata alla danza più frenetica e coinvolgente per eccellenza: la pizzica pizzica: "In ogni serata un gruppo diverso ci allieterà con la propria musica facendoci saltare, roteare, vibrare liberandoci del "veleno" che è in noi! Una fantastica pista da ballo accoglierà quanti ancora una volta sceglieranno il modo coinvolgente di divertirsi di Folkèmigra APS.

Ogni serata sarà preceduta da un momento di introduzione alle danze con istruttori che sapranno sapientemente condurci nel mondo della pizzica.

Alle serate potrà prendere parte sia chi ha voglia di approcciarsi per la prima volta al mondo della pizzica sia i danzatori incalliti che non aspettano altro che lanciarsi in pista ballando freneticamente sul ritmo del tamburello! L'occasione è proficua per chi sceglie di divertirsi e al contempo vuole imparare a danzare".

Appuntamento nella splendida location di casa Folkèmigra a Bitonto.