'Metti una sera con le bontà della nostra Puglia', serata enogastronomica tra querce e ulivi secolari

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Appuntamento Sabato 27 Agosto per passare una serata in compagnia nel cuore della campagna castellanese terra di antichi sapori, in un contesto paesaggistico magico e incantevole.

Start ore 20.30

La serata sarà allietata con l'animazione del gruppo folkloristico TERRONIABELLA OSTUNI

Presso IL PERCORSO DEL SAPORE

Strada comunale contrada delle Guadiane 16 A Castellana Grotte

Ingresso adulti 10 euro

Compreso nell'ingresso:

-Panino a scelta tra

zucchina alla poverella e stracciatella

braciola al sugo

polpette al sugo

-Bevanda a scelta

Ampio parcheggio gratuito

Saranno garantite le vigenti norme anticontagio da COVID-19

Info e prenotazioni al numero 3291957233