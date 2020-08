Serate gratuite di astronomia, teatro e laboratori al Planetario di Bari

Il Planetario di Bari invita adulti e bambini a partecipare alle nostre serate di astronomia, teatro, laboratori, DEL TUTTO GRATUITE, inserite nel progetto Arene Culturali 2020 finanziato dal Comune di Bari PON METRO 2014-2020.

Vi aspettiamo SUL GRANDE PRATO del Planetario di Bari sito presso la Fiera del Levante per questi eventi :



Lunedì 3 Agosto dalle ore 20:00 alle ore 22:00 incontro con l’attore Gianluigi Belsito della Compagnia il Teatro del Viaggio: letture di liriche di Leopardi dedicate alla Luna e alle stelle accompagnate da interventi scientifici, a seguire osservazioni astronomiche al telescopio.



Martedì 4 Agosto dalle ore 19:00 alle ore 20:00 show-lab “Verso l'Infinito e Oltre” a cura di Multiversi Divulgazione Scientifica: esperimenti e racconti sulla storia del volo.



Mercoledì 5 Agosto dalle ore 19:00 alle ore 21:00 laboratorio scientifico manipolativo per bambini in collaborazione con Coop. Spicchio Verde e a seguire “Armstrong e la conquista della Luna” spettacolo di teatro-scienza con l’attore Gianluigi Belsito.



Giovedì 6 Agosto dalle ore 20:00 alle ore 22:00 incontro con l’attore Gianluigi Belsito della Compagnia il Teatro del Viaggio e con Pierluigi Catizone del Planetario di Bari con lo spettacolo di teatro-scienza: “Calvino e le Stelle”, e a seguire osservazioni della Luna al telescopio.



Venerdì 7 Agosto dalle ore 20:00 alle ore 22:00 lezione-spettacolo di astronomia “Viaggi Spaziali” a cura di Pierluigi Catizone del Planetario di Bari e a seguire osservazioni astronomiche al telescopio.



Mercoledì 12 Agosto ore dalle 19:00 alle ore 21:00 lezione-spettacolo di astronomia “Dal Big Bang alla nascita della vita” e laboratorio scientifico sui dinosauri in collaborazione con Coop. Spicchio Verde.



Giovedì 13 Agosto dalle ore 19:00 alle ore 20:00 show-lab “Magica Scienza” a cura di Multiversi Divulgazione Scientifica.



INGRESSO GRATUITO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tramite mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956 www.planetariobari. com FACEBOOK Planetario di Bari Sky Skan