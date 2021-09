Appuntamento a Rutigliano con 'Serate settembrine', musica e spettacolo

Per il ciclo «SERATE SETTEMBRINE», appuntamenti di spettacolo tra teatro e musica promossi dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp) «Monte dei Poveri» con la Libera Università della Terza Età - Rutigliano "Lia Damato" e l’Assessorato comunale alle Politiche Sociali, è in programma OGGI, Lunedì 27 Settembre, alle ORE 19, nei Giardini del Centro Sociale Polivalente per Anziani-Residenza per Anziani "Gino Messeni di Rutigliano (Via Delle Querce, 19), con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti nel rigoroso rispetto dei protocolli anti-Covid, «CANTAR POESIE…RECITAR CANZONI»: uno spettacolo della compagnia «Tavole Magiche» con le poesie e le canzoni di DE ANDRÉ, TENCO, DE GREGORI, DI GIACOMO, BOVIO e altri, cantati, recitati e...cantarecitati; uno spettacolo che trasmette le emozioni e i sentimenti della grande canzone d’autore italiana, con una parte dedicata ai poeti e ai musicisti della canzone classica napoletana e una incursione nelle poesie dialettali dei grandi poeti baresi; voci recitanti FRANCO MINERVINI e ELENA CASCELLA, chitarra e voce MARCO LACCONE.

Info: tel. 080.4761569.

- DONNE NELLA STORIA

CON GABRIELE ZANINI E NIKI INTINI

CORTILE DEL CASTELLO

A cura di «Vivere d’Arte Eventi» e dell’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, dopo il rinvio della scorsa settimana, è in programma OGGI, Lunedì 27 Settembre, alle ORE 20.30, nel CORTILE DEL CASTELLO (Borgo Antico) lo spettacolo «DONNE NELLA STORIA - EROINE, ARTISTE, RIBELLI» di Gabriele Zanini: un omaggio ad alcune straordinarie personalità dell’universo femminile che hanno cambiato o segnato profondamente il corso degli eventi.

La voce narrante è di GABRIELE ZANINI, musiche a cura di NIKI INTINI.

Ingresso gratuito con obbligo di Green Pass, mascherina e prenotazione: tel. 320.5552886.