“Spezzato è il cuore della bellezza” Di Mariano Dammacco con Serena Balivo in scena a Corato

Prosegue giovedì 7 dicembre con “Spezzato è il cuore della bellezza” di Mariano Dammacco la stagione 2023/2024 del Teatro Comunale di Corato (ore 20.30), “La Grammatica delle Abitudini”, organizzata dal Comune di Corato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Lo spettacolo è valso il Premio Ubu 2020-2021 nella categoria Nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica al pugliese Mariano Dammacco, Ideazione, drammaturgia e regia Mariano Dammacco, con Serena Balivo e Erica Galante.

Spezzato è il cuore della bellezza racconta la storia di un cosiddetto triangolo amoroso, lui, lei, l’altra e, tramite i frammenti e le immagini di questa storia, offre allo spettatore uno sguardo sull’Amore nelle sue pieghe dolorose e tormentate, attraverso la convivenza di tragedia e umorismo. In scena, Serena Balivo dà corpo e voce alle due donne protagoniste della storia e accanto a lei appare, agita da Erica Galante, la figura muta dell’uomo al centro del triangolo amoroso in uno scenario onirico. Il lavoro di creazione della compagnia è partito da alcune domande sull’amore e su come questo sentimento, fondamentale nella vita umana, possa trasformarsi, degenerare, tradire i desideri e le aspettative di chi lo vive.

Info: www. teatropubblicopugliese.it

I biglietti sono acquistabili online al link: https://www.vivaticket.com/it/ ticket/spezzato-e-il-cuore- della-bellezza/224914

La biglietteria situata nel palazzo di fronte al Teatro Comunale di Corato (Piazza Marconi - tel. 327.3237614) è aperta nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, mercoledì e sabato dalle 10.30 alle 12.30.