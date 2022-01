Al Teatro Mercadante di Altamura il concerto di Serena Brancale "Vita d'artista"

Prezzo non disponibile

Dopo la pausa per le festività, riprende la programmazione del Teatro Mercadante di Altamura. Sabato 15 gennaio, alle ore 21,00, è in programma il concerto di Serena Brancale "Vita d'artista", per la rassegna Metamorphosis. Con lei, sul palcoscenico del Teatro Mercadante, Dario Panza e Domenico Sanna.

Ritenuta una delle voci piuÌ talentuose della scena musicale italiana, eÌ riuscita a conquistare il grande pubblico con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015 dove ha presentato una versione raffinatissima del suo brano “Galleggiare”. Dotata di una voce scura e versatile, in questo nuovo progetto decisamente nu-soul, con la sua creativitaÌ attraversa funk, jazz e R’n’B strizzando l’occhio al rap ma senza mai dimenticare i moderni suoni dell’elettronica. Cantante ma anche pianista e percussionista, nei live Serena esprime il suo talento suonando tastiere e pad elettronici e dedicando al suo pubblico, durante i concerti, indimenticabili momenti in “solo” dal carattere intimo e confidenziale ma allo stesso tempo ancora piuÌ creativo e scatenato. Tante le personalitaÌ rimaste affascinate dalla sua voce e dalla sua incredibile personalitaÌ artistica, consensi che le hanno portato grandi collaborazioni: Il Volo, Mario Biondi, Filippo Timi, Raphael Gualazzi e Enzo Gragnaniello.

Info e prenotazioni: 0803101222 (anche WhatsApp) - Prenotazioni: Box Office (via dei Mille, 159) - Biglietti in vendita online su Vivaticket.