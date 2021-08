Sergio Rubini in scena a Rutigliano con il suo "Ristrutturazione"

A Rutigliano con Sergio Rubini in "Ristrutturazione" in scena l' 11 settembre (ore 21).

Se interessati, i possessori dei biglietti dello spettacolo annullato del 26 agosto (“L’Uomo dal fiore in bocca” con Lucrezia Lante Della Rovere) potranno chiedere la sostituzione del biglietto con il nuovo appuntamento con Rubini. Per ottenerla dovranno rivolgersi direttamente al botteghino poiché il biglietto per lo spettacolo del 26 agosto non consente l'accesso a quello dell'11 settembre.

Le vendite dei biglietti per Ristrutturazione con Sergio Rubini si apriranno invece oggi, 20 agosto, alle ore 12 nella sede della Protezione Civile di Rutigliano in via Cavalieri di Vittorio Veneto 1. Gli orari di apertura del botteghino: tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20.30.

I biglietti sono in vendita anche su vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket.

I biglietti acquistati online saranno rimborsati automaticamente.

Info: www.teatropubblicopugliese.it.