Servizio civile a Valenzano e nel mondo, un evento per promuovere le opportunità del nuovo bando

Cos’è il Servizio Civile Universale? Chi può partecipare? Quali sono i progetti attivi a Valenzano? Si può fare Servizio Civile anche all’estero? Sono queste le domande a cui si cercherà di rispondere nell’evento organizzato dal Comune di Valenzano per promuovere il nuovo bando del Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



L'appuntamento è per giovedì 1 febbraio alle ore 16.00 presso il Centro Culturale di Valenzano in largo Plebiscito.



Intervengono:



- Elisabetta Cassizzi, direttrice Confooperative Bari Bat

- Alessia Matera, responsabile territoriale Servizio Civile Confcooperative

- Angelo Santoro, presidente cooperativa sociale Semi di Vita

- Giuseppe Ventrella, Archivio Generale di Ateneo Uniba

- Elisa Squarzoni, IBO Italia ong (da remoto)

- Volontarie e volontari attualmente in Servizio Civile a Valenzano



Le candidature al bando 2024 del Servizio Civile Universale potranno essere inviate entro le ore 14.00 del 15 febbraio (al netto di successive proroghe).



Per maggiori informazioni si può consultare il sito https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/.