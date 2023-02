Servizio Civile Universale a Castellana Grotte: i termini per presentare la domanda

Con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale n. 116/2023, è prorogato al prossimo 20 febbraio 2023, ore 14, il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale previsto dall'art. 5 del bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

Slitta così il termine per la partecipazione all’avviso pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Castellana Grotte e relativo al bando di selezione di sei volontari di Servizio Civile Universale, nell’ambito del programma denominato “Isidora 2020: le città inclusive” con il progetto denominato “Pianeta giovani 2022”.

Le volontarie ed i volontari saranno impiegati nel settore “Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport”.

Possono presentare candidatura le ragazze ed i ragazzi fra i 18 e i 28 anni. Secondo le ultime disposizioni, così, le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 14 di lunedì 20 febbraio 2023 esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline. serviziocivile.it, specificando quale sede di svolgimento il Comune di Castellana Grotte.

La durata del progetto di servizio civile è di 12 mesi ed ai volontari è riconosciuto un assegno mensile di € 444,30.

Per informazioni sul servizio civile in generale e per ricevere supporto nella compilazione della domanda tramite piattaforma DOL è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 al Centro Studi Viterbo in piazza Caduti Castellanesi, 22, sede di attuazione del servizio civile, in cui le volontarie ed i volontari già in servizio saranno ben lieti di aiutare altri giovani che, come loro, decidono di essere protagonisti della vita sociale e culturale della propria città.

Conseguentemente alla proroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, il termine ultimo per la trasmissione e la consegna, da parte degli enti, delle graduatorie dei giovani selezionati è prorogato al 25 maggio 2023.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.