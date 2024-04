Presentazione del nuovo romanzo 'Sette giorni d’estate' dello scrittore e giornalista pugliese Saverio Carlucci

C’è un momento in cui si diventa pronti per affrontare la realtà che ci circonda? Una domanda che cerca la sua risposta tra le pieghe delle storie di tre ragazzi di una città del Sud che affaccia sul mare. Storie che procedono autonome ma che, di fatto, si ritrovano intrecciate e accomunate dall’insidia della violenza che si fa largo tra giornate, coscienze, relazioni. Questa l’ambientazione di Sette giorni d’estate, il nuovo romanzo dello scrittore e giornalista lucano, ma pugliese di adozione, Saverio Carlucci, edizioni BookRoad, disponibile in libreria e nei principali store di vendita online.

Sette giorni d’estate sarà presentato per la prima volta al pubblico venerdì 26 aprile alle ore 18.30 all’interno del Museo Civico di Bari (Strada Sagges n.13). Durante l’incontro, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale SoulArt, l’autore dialogherà con la giornalista Michela Lopez.

Dopo il successo del suo libro d’esordio Neve e Fango (2019, LeoneEditore), Saverio Carlucci torna in libreria con un moderno romanzo di formazione, in cui la vita e la crescita dei giovani protagonisti incontra la difficoltà della scelta e del rapportarsi con la propria coscienza; in cui la ricerca dell’identità personale si scontra con la necessità di inserimento sociale; in cui il racconto della città e delle giovani generazioni contemporanee si scontra con la quotidiana cronaca della violenza.

Sinossi

Uno sguardo di troppo rivolto in modo innocente alla ragazza sbagliata costringe Federico, ragazzo docile di 17 anni, a subire una violenta aggressione nella piazza centrale della città. Viene umiliato difronte ai suoi amici. Il suo assalitore, Savio, ha solo diciannove anni. Elisa è la sua ragazza. È intelligente, popolare e benvoluta, ma gli è completamente succube. Savio l’ha intrappolata in una relazione tossica e manipolandola è riuscito a convincerla a compiere anche dei reati. Ad assistere all’aggressione, dal bar in cui lavora, c’è Simone. Lui ha 25 anni e sta cercando di dare una svolta alla propria carriera, ma invano. Le vite di Federico, Elisa e Simone si intrecciano durante sette giorni di un’estate rovente, innescando una spirale di violenza. Quando un omicidio scuote l’opinione pubblica, sembra si sia toccato il fondo.

Saverio Carlucci è nato a Matera nel 1995. Si è laureato in Lettere all’università degli Studi di Bari A. Moro con una tesi sul pensiero complesso di Edgar Morin. Dal 2021 è giornalista professionista, iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Puglia. Attualmente risiede e lavora nel Barese. Si occupa prevalentemente di cronaca urbana, tematiche sociali e collegate al Mezzogiorno. Durante il periodo scolastico e universitario ha svolto attività di rappresentanza studentesca portando avanti battaglie per il diritto allo studio. Ha organizzato attività ed eventi culturali in collaborazione con associazioni del territorio. L’esordio letterario è avvenuto nel 2019 con il romanzo “Neve e Fango” per i tipi della LeoneEditore.