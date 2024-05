Arriva la Settimana della Biodiversità Pugliese con più di 70 eventi diffusi sull’intero territorio regionale

Da lunedì 20 maggio e fino a venerdì 24 maggio 2024 si celebra la 7a edizione della Settimana della Biodiversità Pugliese, con più di 70 eventi diffusi sull’intero territorio regionale, dal Gargano al Salento, tutti orientati ad attivare il confronto sulla biodiversità agricola e alimentare tra agricoltori, allevatori, ricercatori e istituzioni, mondo della scuola, associazioni, cittadine e cittadini tutti. Il focus dell’edizione 2024 è l’Alimentazione, allineato al tema “Il nostro cibo, la nostra salute e la nostra biodiversità”. La Settimana della Biodiversità Pugliese è organizzata dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia e dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell’Università di Bari ‘Aldo Moro’ con il sostegno del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Seminari, convegni, visite guidate tra i boschi e in cantine e masserie, degustazioni, attività laboratoriali hanno preso il via già dal 16 maggio e continueranno fino al 26 maggio 2024: sul sito dedicato www. settimanabiodiversitapugliese. it è disponibile il calendario completo delle attività con i dettagli su orari e modalità di partecipazione. Quando si parla di cibo e di sana alimentazione gli interlocutori privilegiati sono le future generazioni, per questo con il concorso enogastronomico “Agrobiodiversità a Tavola” sono stati coinvolti gli Istituti professionali per i servizi alberghieri mentre il concorso fotografico “Obiettivo Agrobiodiversità” è rivolto a tutti i cittadini pugliesi, e agli studenti scuole di ogni ordine e grado, chiamati a raccontare attraverso uno scatto ricette, materie prime, eventi , legati alla cucina pugliese, veicolo di tradizioni e usi propri del mondo contadino.

Lunedì 20 maggio giornata nazionale dedicata alla Biodiversità agricola e alimentare si darà l'avvio a tutte le attività in programma. In particolare, per questa settima edizione della Settimana, in collaborazione con l’associazione Terra! è stato organizzato un cartellone di eventi speciali Le parole del cibo che saranno presentati in diretta su Rai3, durante la trasmissione Geo&Geo.

A Bari dal 21 al 24 tutti i cittadini sono invitati a partecipare al monologo teatrale "Che fine ha fatto Rosmarina? - Sulle tracce della biodiversità", in scena martedì 21 maggio alle ore 19.30 al Teatro Kursaal Santalucia a Bari, e ai tre incontri, ad ingresso libero, dal 22 al 24 maggio nella Sala Leogrande dell'Ex Palazzo delle Poste in piazza Cesare Battisti a Bari a partire dalle ore 18.30. Insieme a esperti di settore, critici enogastronomici, giornalisti e influencer durante la Settimana della Biodiversità Pugliese sarà possibile riflettere su tre parole chiave, Food, Estetica e Limite, per attivare una riflessione partecipata sul legame che sussiste tra tutela della biodiversità e sana alimentazione.

La biodiversità rappresenta un punto di svolta importante per la nostra agricoltura, per i giovani agricoltori, per affermare l'identità regionale attraverso le ricette della nostra tradizione, i racconti e le testimonianze che gli agricoltori, i nostri Biopatriarchi, hanno tramandato fino ai nostri giorni.