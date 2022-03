Sono 17 e provengono da ogni parte d’Italia le giovani attrici e i giovani attori che stanno partecipando, al Laboratorio Urbano LABottega di Conversano, alla masterclass di teatro tenuta dagli attori, autori e registi teatrali Enzo Vetrano e Stefano Randisi e dell’attrice Raffaella d’Avella. Domani, giovedì 31 marzo alle ore 20:30, portano in scena al Teatro Norba di Conversano lo spettacolo “Uno sguardo sull’abisso – dal Macbeth di Shakespeare” prodotto durante le due intense settimane di masterclass (ingresso gratuito, prenotazioni su bit.ly/Macbeth_31marzo).

Appuntamento dunque domani, giovedì 31 marzo al Teatro Norba di Conversano, per lasciarci trasportare e vivere un nuovo sogno. Con lo spettacolo finale della masterclass a cura dei grandi maestri del teatro Vetrano, Randisi e d’Avella.

La masterclass teatrale, organizzata e gestita dal Laboratorio Urbano di Conversano LABottega, è inserita all’interno del progetto JUMP Joint Urban Measures for creative Players (finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg v/a Grecia-Italia 2014 -2020) che vede come capofila il Comune di Putignano e come partner quello di Conversano, insieme alla municipalità di Corfù e alla Regione Puglia. Un progetto finalizzato a ripristinare e valorizzare un patrimonio urbano dismesso, come gli ex macelli, attraverso l'industria creativa. Sviluppando un modello di gestione di un polo creativo, già sperimentato in Italia – in Puglia con il programma “Bollenti Spiriti”, attraverso il quale è stata data nuova vita a strutture pubbliche in disuso, trasformandole in laboratori urbani – che sarà trasferito come buona pratica ai partner greci.