All'Expolevante la manifestazione “Uno Sguardo nell'Anima dei Nostri Fedeli Amici a 4 zampe”

Dal 11/04/2024 al 14/04/2024

“Uno Sguardo nell'Anima dei Nostri Fedeli Amici a 4 zampe” è la manifestazione riservata ai nostri fedeli amici pelosi organizzata dall’associazione “Art Fashion Dream APS” nel padiglione 19 Vintage Store dell’Expo-Levante, che si terrà a Bari dall’11 al 14 Aprile 2024.

Questa manifestazione vuole celebrare, l'intelligenza e la simpatia dei nostri cani rendendoli in un certo qual modo “unici”, condividendo con loro un momento di tenerezza e simpatia.

Attraverso gli obiettivi dei nostri fotografi, esploreremo il mondo affascinante ed emozionante dei nostri amici, catturando momenti di gioia, lealtà, esplorazione e affetto, con un pizzico di creatività, utilizzando piccoli accessori vintage (vestitini, occhialini, etc.. ), facendoli divertire con i propri padroncini, durante questo giocoso shooting fotografico. ??

Ogni fotografia racconterà una storia unica, offrendo momenti di gioia nelle vite dei nostri fedeli compagni.

Obiettivo della Manifestazione:

Lo shooting si propone di esplorare il legame speciale tra gli esseri umani e i cani, mostrando la varietà di razze, comportamenti e interazioni che caratterizzano questo rapporto unico. ?Oltre a celebrare la bellezza dei nostri amici, vogliamo anche sensibilizzare il pubblico sull'importanza della cura, dell'amore e del rispetto nei confronti dei nostri amici a 4 zampe.

Attraverso la manifestazione "Uno Sguardo nell'Anima dei Nostri Fedeli Amici”, vogliamo trasmettere un messaggio di rispetto, amore e comprensione nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Ogni foto racconta una storia di fedeltà, gioia e connessione, evidenziando il ruolo importante che i nostri amici pelosi giocano nelle nostre vite e nella nostra società.

Inoltre questa iniziativa ha anche una valenza benefica, in quanto una parte delle donazioni che saranno fatte per la realizzazione degli scatti fotografici ai nostri amici cani sarà devoluta all’Associazione “Angeli da Amare” di Bari per la salvaguardia e l’affidamento delle bestiole rimaste sole.

Per partecipare basta cliccare sul link del sito internet dell’associazione, utilizzando il form preposto:

https://artfashiondream.com/concorso-amici-a-4-zampe