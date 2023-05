Una corrispondenza lunga quanto il lockdown, a scriverla un musicista, “esiliato” in una cella di un monastero ortodosso nel Nord America- Massachusetts, e un’artista , “confinata” nella sua casa- atelier (l’Eremo) in Puglia.

Una corrispondenza atipica dove non ci sono parole: solo segni, disegni, colori e musica.

Da Cartoline dall’Eremo, una collezione di opere pittoriche estemporanee su cartoncino di piccolo formato dell’artist designer Daniela Chionna, nasce l’album Short Stories una raccolta di brani musicali del pianista statunitense Pat Battstone.

Atmosfere sospese, intimiste, poetiche, a volte surreali; ancora una volta Pat Battstone si rivela un vero Maestro dell’Improvvisazione musicale.

Ancora una volta la condivisione di un comune “punto di vista” dei due artisti si rivela ispirata e profonda, una testimonianza tangibile della complementarietà tra Arte, nelle sue molteplici espressioni, e Musica.

Il 24 maggio alle ore 21:00 Short Stories - written Cartoline dall’Eremo sarà presentato, con l’ascolto del cd e l’esposizione di alcune delle cartoline, presso Storie del Vecchio Sud di Bari, pub - contenitore culturale ormai punto di riferimento per moltissimi “alternativi” di ogni età.

Seguirà un reading a cura di Angelo Pantaleo.

*Per l’occasione Battstone renderà omaggio a Karl Berger musicista improvvisatore, recentemente scomparso, faro per molti celebri musicisti e suo Maestro durante il periodo del lockdown.

Short Stories - Pat Battstone

Cartoline dall’Eremo - Daniela Chionna



Storie del Vecchio Sud

nasce nel 1996 come alternativa al classico pub, proponendosi come luogo di aggregazione attiva di scambio culturale e politico. In 27 anni di attività ha ospitato artisti di ogni tipo e promuovendo la creatività in ogni forma.

Nel 2017 Angelo Pantaleo ha dato il via a “Storie a 33 giri”, format da lui ideato e curato dove, ancora oggi, gli artisti condividono col pubblico presente l'ascolto del proprio album musicale, riprodotto per intero, senza interruzioni; di seguito gli Artisti sono a disposizione del pubblico stesso per rispondere alle sue domande.

Oltre agli Artisti, esecutori e compositori, sono invitati tutti quanti compongano la filiera della produzione , dai fonici ai grafici ai discografici.

“Storie a 33 giri” si tiene ogni mercoledì sera presso il pub “Storie del Vecchio Sud” in via Buccari 120 a Bari.





Cartoline dall’Eremo.

(Parole disegnate in tempo di lockdown)

Lo spazio circoscritto e poi il silenzio e le ore interminabili, ma avevo carta e colori e mi sembrava più che sufficiente.

Ogni mattina, ancor prima del chiarore dell’alba, schizzavo fuori dal letto per scrivere una cartolina; erano parole disegnate a colori, raccontavano della luna piena, di una finestra su un giardino sconosciuto, di un nuovo spazio, di fiori, di presenze, di case sul mare, di strade e ferrovia, di alberi mano, di scogliere, di numeri, di nero fagocitante e di altro ancora.

Ogni giorno Pat riceveva una mia cartolina e da quelle astruse immagini ne faceva musica e, a sua volta, quella musica diventava per me motivo di ispirazione.

Da una casa-atelier In Puglia a una cella di un monastero greco nel nord America, questi racconti brevi hanno danzato sull’Atlantico tracciando, ancora una volta, una strada “d’acqua” dove il cammino è meraviglia condivisa.

Grazie Pat.

Daniela Chionna.



Short Stories

(Improvvisazione musicale su Cartoline dall’Eremo)

Ogni mattina mi svegliavo e, avendo ricevuto una nuova “cartolina dall’eremo”, ci suonavo sopra, la registravo e la inviavo a Dani che l’avrebbe ascoltata e usata come ispirazione per la sua prossima cartolina.

Nonostante il nostro “esilio” siamo rimasti in costante contatto.

La collaborazione che si era formata negli anni precedenti ha continuato a crescere e prosperare; la costrizione del tempo l’ha resa molto più forte.

Questo dialogo quotidiano è durato per tutto il periodo del lockdown italiano e oltre.

L’idea dell’eremo mi era particolarmente vicina, all’epoca vivevo in una piccola cella nelle proprietà di un monastero greco nel nord degli Stati Uniti; quindi, eccoli lì, due eremiti , in isolamento, che parlavano tra loro da una parte all’altra dell’Oceano.

Grazie Dani.

Pat Battstone



www.danielachionna.it

YouTube Pat Battstone