Vettor è lieto di presentare il secondo appuntamento di SHOT, format ideato da Michele Spinelli con Roberta Mansueto.

Il secondo appuntamento presenta un lavoro inedito di Stefania Ruggiero.





SHOT #2

STEFANIA RUGGIERO

sabato 20 novembre 2021

ore 18:00

Vettor Ristorante

via Giuseppe Bozzi, 73 - Bari





SHOT / è uno scatto, un colpo d’occhio, una sequenza, un bicchierino al bar.

SHOT / nasce nello spazio concentrato del bar all’interno del Ristorante Vettor di Bari con un progetto di mostre periodiche nato dalla collaborazione di Michele Spinelli- collezionista e gestore del Ristorante Vettor - e la curatrice indipendente Roberta Mansueto.

SHOT / presenta artisti e linguaggi differenti del panorama artistico contemporaneo attraverso una serie di esposizioni personali, in uno spazio che torna fruibile al pubblico, si riappropria della socialità e ritualità del cibo in compagnia e chiama lo sguardo alla con-vivenza della città di Bari con l’arte contemporanea.