Shot #4 - Natalija Dimitrijević e Silvana Di Blasi

Mercoledì 21 Dicembre inaugura da Vettor Ristorante a Bari, dalle ore 18:30, il quarto appuntamento del format SHOT, progetto di esposizioni d’arte temporanee all’interno del bar del ristorante Vettor, sostenuto da Michele Spinelli in collaborazione con la curatrice indipendente Roberta Mansueto.

In questo nuovo appuntamento, verranno presentati i lavori inediti e recenti di due artiste di base in Puglia, Natalija Dimitrijevi? e Silvana di Blasi. I linguaggi e i medium con cui le artiste sviluppano la loro ricerca artistica, la pittura per Dimitrijevi? e la scultura per di Blasi, saranno presentati in un allestimento dialogico ed equilibrato, come monito delle due ricerche.

Vi aspettiamo mercoledì 21 dicembre, dalle ore 18:30, presso Vettor ristorante (via Giuseppe Bozzi, 73)



SHOT è un progetto a cura di Roberta Mansueto e sostenuto da Michele Spinelli.



*Accesso libero.