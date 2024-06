Showcase radio jp e presentazione libro fotografico "La ricerca del filo logico"

Domenica 23 giugno ci si vede alla bellissima stazione FULLY FUTURE STOP in Via Noci all'ingresso di Gioia del Colle con un nuovo appuntamento per gli Showcase di Radio JP!

Stavolta l'evento sarà arricchito dalla presentazione del libro fotografico "La ricerca del Filo logico" di Angelo Liuzzi, fotografo pugliese dal 2007 con varie evoluzioni sino a definirsi ritrattista e street photographer.

Sarà l'occasione per acquistare una copia del suo primo libro fotografico.

Pel lo showcase musicale si esibiranno nelle selection: Ciccio Vinella, Disco Bizzarro e Superlelelotto.



Luigi Ulisse Iovine