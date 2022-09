Shrek - il Musical al Teatro AncheCinema di Bari con Michele Savoia l’attore pugliese, vincitore del David di Donatello

Sarà Michele Savoia – attore pugliese vincitore del David di Donatello dello Spettatore assieme ai MeControTe per Il mistero della scuola incantata – il protagonista dell’attesissimo Shrek - il Musical TYA, riadattamento dell’omonimo film DreamWorks del 2001 vincitore del Premio Oscar come Miglior Film di Animazione che debutterà al Teatro AncheCinema di Bari in prima nazionale giovedì 27 ottobre. Il musical, prodotto su licenza ufficiale di MTI Europe e DreamWorks Theatricals da MAT Entertainment e AncheCinema, vanta il libretto David Lindsay-Abaire (Premio Pulitzer 2007 per il Teatro) e le musiche di Jeanine Tesori (vincitrice del Tony Award per Fun Home).

Ormai pronto a vestire i panni dell’eroe che ha rivoluzionato l’immaginario della fiaba classica, Michele Savoia annovera, tra i personaggi che gli hanno dato più risalto, il ruolo di Pongo, coprotagonista nei tre film campioni di incasso dei MeControTe prodotti da Warner Bros e Colorado. Recentemente è stato l'agente Liuzzi nel film Brave ragazze di Michela Andreozzi al fianco di Luca Argentero, Ambra Angiolini e Serena Rossi; mentre in tv ha preso parte alle produzioni di Unlockdown per DeaKids e di Più Forti del Destino, serie di Canale 5.

Dalla prosa al cinema, passando per la TV e il musical, Savoia ha dimostrato di essere un artista poliedrico, capace di trasformarsi nei personaggi più differenti e di interpretare le storie più variegate. Negli anni, infatti, ha lavorato con attori e registi del calibro di Enzo Iacchetti, Ornella Muti, Leonardo Pieraccioni e Anna Mazzamauro ed è stato parte del cast di grandi produzioni e tour nazionali e internazionali come le recenti Kinky Boots del Teatro Nuovo di Milano o Aladin e Tutti Parlano di Jamie prodotti dal Teatro Brancaccio di Roma. Da anni affianca alla regia Enrico Maria Lamanna in importanti produzioni nazionali che hanno coinvolto, tra gli altri, Lunetta Savino, Tosca D’Aquino, Ludovico Fremont, Rosalinda Celentano e Maurizio Donadoni.

In questa nuova produzione di Shrek - il Musical, Michele Savoia sarà affiancato dai alcuni tra i più talentuosi performer del mondo del musical italiano e dalle eccellenze proveniente dalle più prestigiose accademie nazionali del teatro musicale come la Bernstein School of Musical Theatre (BSMT) di Bologna, l’International College of Musical Theatre di Roma, la Scuola del Musical (SDM) di Milano e la MAT Academy of Musical Theatre di Bari.

SHREK - IL MUSICAL

Anchecinema (Corso Italia, 112 - Bari)

giovedì 27 ottobre, ore 20:15

venerdì 28 ottobre, ore 20:15

sabato 29 ottobre, ore 20:15

domenica 30 ottobre, ore 20:15

Botteghino online: www.vivaticket.com