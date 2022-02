Per Fare - Futuro d'autore la presentazione del libro di Raffaele Diomede 'Si può nascere ancora'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Continuano a Bari gli appuntamenti letterari del progetto “FARE - Futuro d’autore” un’iniziativa avviata da "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile

Terminano con la presentazione del libro “Si può nascere ancora” di Raffaele Diomede, edito dalla Nuova Palomar, gli incontri all’Officina degli Esordi in via Francesco Crispi, 5 a Bari, per raccontare al pubblico di indagini, di mafie e di recupero. Un nuovo appuntamento letterario del progetto “FARE - Futuro d’autore” dopo quelli con Domenico Mortellaro, Nunzio Smacchia e Francesco Saverio Mongelli.

Quattro appuntamenti in tutto , due alla fine del 2021 e due all’inizio del 2022, per offrire al pubblico letture diverse, nuovi punti di vista, differenti scenari.

Con la presentazione di quattro libri che raccontano della genesi della criminalità sino all’inizio di una nuova vita, si conclude dunque a Bari il progetto “FARE - Futuro d’autore”, un progetto selezionato da 'Con i Bambini' nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e che vede come capofila l’Istituto Redentore. Il progetto si svolge tra Bari Bitonto Giovinazzo e Molfetta e si pone l’obiettivo di insegnare ai ragazzi a rischio, il modo di svincolarsi da un destino che per loro sembra già tracciato.

Mercoledì 9 febbraio 2022, alle 18.00 all’Officina degli Esordi, a Bari , sarà la volta di “Si può nascere ancora”, testo di Raffaele Diomede pubblicato dalla Nuova Palomar.

L’autore, educatore professionale e coordinatore di comunità, vive e opera nella città di Bari e da più di vent’anni si dedica, nella lotta non repressiva al crimine organizzato e al concreto recupero sociale dei minori entrati nel circuito penale. Ha incontrato tanti ragazzi e ricorda dialoghi con gli sguardi che valgono più di tante parole. Il silenzio “parla” e l’ascolto del silenzio è un’arte paziente e tenace. La fiducia è il filo conduttore delle storie che si incrociano nel libro. Storie nelle quali i diversi sentimenti: emozione, rabbia, dolore, solitudine si compongono nella fiducia e nella speranza di cambiamento che questa fiducia genera.

Tutti gli incontri, moderati dai giornalisti Antonio V. Gelormini e Annamaria Minunno, vedono la partecipazione del presidente della cooperativa Radici Future, Leonardo Palmisano.

Il progetto FARE-Futuro d’autore è stato selezionato da 'Con i Bambini' nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo.

Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.