A Nyc si promuove la cucina pugliese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Enjoy this simple dish so simple and so good , Ciao a Tutti!! Il nostro amico Pasquale Caputo, uno dei tanti pugliesi nel mondo, lui è un molfettese emigrato negli USA con la sua passione per "La Cucina", in questo video indossa, orgoglioso delle sue radici, la t-shirt firmata I Love Molfetta. L'appuntamento settimanale che condividiamo con piacere, attraverso il nostro web site www.ilovemolfetta.it, quello dell'Associazione Oll Muvi, ricordiamo che Pasquale ha un suo canale YouTube, si chiama "La Cucina! Cooking with Pasquale Caputo" ( ISCRIVITI AL SUO CANALE) trovate oltre 100 ricette, sono quasi tutte in lingua inglese, sempre con un timbro molfettese. Pasquale ci spiega, con la sua simpatia, in inglese ma non manca l'accento molfettese, un'ottima pietanza per quando si ha voglia di qualcosa di semplice e gustoso: carciofi con uova al forno. Facilissimo, sono i ricordi della nonna, un piatto leggero che appaga i sensi e la vista. Che altro dire? … Ah già, è una meraviglia! IL LINK DEL VIDEO E' QUESTO QUI https://www.youtube.com/watch?v=fOovhyYnxmw Contentissimo di aver ricevuto direttamente da Molfetta, la t-shirt della sua città d'origine, questa è una delle tante "mission" dell'Associazione Oll Muvi, da sempre impegnata alla promozione della Regione Puglia, di Molfetta e della "costruzione di ponti" virtuali verso le tante comunità di emigrati molfettesi. "Pasquale preparati è prossimo il mio viaggio in terra Americana, sarà una tappa obbligatoria venirti a trovare a New York. - queste le parole di Roberto Pansini, Presidente dell'Associazione Oll Muvi, creatore di I Love Molfetta, definito "uomo ponte" tra Molfetta e le numerose comunità di emigrati nel mondo - See you soon!! " #cookingwithpasquale #ilovemolfetta #lacucinadipasqualecaputo #apinchofpuglia #emigrantemolfettese #ILM #associazioneollmuvi #newyork #takeyoutopuglia #cooking #pugliesinelmondo #italianinelmondo #weareinmolfetta #USA

Gallery