Tpp Live “Siamo in ballo e balliamo”, 45 minuti di approfondimento e dibattito su teatro, danza, musica, spettacolo dal vivo, cultura

Tornano gli appuntamenti con #TPPLIVE, lo speciale del Teatro Pubblico Pugliese dedicato all’approfondimento su teatro, danza, musica, spettacolo dal vivo, cultura, che andrà in onda mercoledì 7 ottobre alle ore 11 sulla pagina Facebook del TPP. La puntata verterà sul Dab Festival, in programma dal 16 al 25 ottobre a Bari, il primo Festival di danza contemporanea della Città di Bari organizzato col Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con BIG ff - Bari International Gender Festival, quest'anno sotto il titolo Siamo in ballo e balliamo. Tre prime ed esclusive regionali e quattro prime assolute, il programma comprende undici spettacoli, per la maggior parte made in Puglia.

Ospiti della puntata, condotta da Lù Ileana Sapone e Maddalena Tulanti, saranno: Ines Pierucci, assessora alla cultura, marketing territoriale e turismo del Comune di Bari; Domenico Iannone, coreografo e direttore della Compagnia AltraDanza; Giulio De Leo, coreografo e direttore della Compagnia Menhir, Ermanno Romanelli, giornalista.

La puntata sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Teatro Pubblico Pugliese e in crossposting su bonculture, FIRSTonline, Icon Radio, Il Megafono Dei RealiSiti, ilikepuglia, la Repubblica - Bari, LeccePrima.it, PiiiL Cultura Puglia, Puglia 365, Puglia Events, quiSalento.it, Quotidi ano l'Attacco, TELEBARI e Radio Doppio Zero, Fondazione Nuovo Teatro Verdi e WebTvPuglia.

Durante la puntata del #TPPLIVE sarà possibile interagire con i due artisti formulando domande in diretta Fb.