Siamo le nostre passioni - incontriamoci e raccontiamoci a la Ciclatera

''Ci incontriamo e ci raccontiamo a Bari, presso La Ciclatera'', lunedì 11 dicembre alle ore 19.00.

Un luogo raccolto e ospitale accoglierà racconti di passioni, di hobby e interessi. Storie che ci faranno entrare nel senso di quelle cose fatte perché ci fanno stare bene.

Vi siete mai chiesti che differenza ci sia tra DOVER fare e VOLER fare qualcosa? Vi siete mai chiesti quale confine esista tra ESSERE e FARE?

Che significato attribuiamo alle nostre attività quotidiane e quali sono le attività che facciamo solo per noi stessi?



Dipingere, correre, nuotare, fare una passeggiata, costruire oggetti, modellare materiali grezzi per dar loro nuove forme, cantare, suonare, e molto altro ancora. Sono queste le attività che ci fanno sentire realizzati e che ci fanno esprimere appieno per quel che siamo?

Cercheremo di esplorare insieme, attraverso 4 racconti, cosa vuol dire coltivare le proprie passioni, perché ha senso farlo, che ricadute ha sulla vita la coltivazione dei propri interessi.



Interverranno:

Alessandra Barnaba

Enzo Di Gioia

Donatello Macario

Luca Pagliara



4 storie, 4 vite, 4 modi diversi di coltivare il proprio ESSERE al di là del DOVER fare.

Via via, nei giorni che ci separano dall'incontro, vi sveleremo le anteprime delle loro storie.

Vi aspettiamo! Sarà bello incontrarci!





Grazie a La Ciclatera per l'ospitalità e grazie ai protagonisti per aver accettato di raccontarsi