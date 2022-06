“Siamo tutti rifugiati. L’importanza di uno spazio sicuro” l’incontro-laboratorio a Pane e pomodoro

Oggi 20 giugno, in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, gli operatori delle strutture dell’assessorato al Wellfare gestite dalla cooperativa sociale CAPS, in particolare l’Unità di Strada “Care for People”, il centro polifunzionale “Area 51” e l’alloggio sociale “SoleLuna”, organizzano l’evento “Siamo tutti rifugiati. L’importanza di uno spazio sicuro”, durante il quale si confronteranno sul tema della giornata con i beneficiari dei diversi servizi, partendo dal concetto di “rifugio” come ricerca di uno spazio sicuro all’interno del quale vivere.

Rifugiarsi da una guerra, rifugiarsi da un conflitto familiare, rifugiarsi dai disastri climatici, rifugiarsi dalle proprie paure, rifugiarsi da se stessi: riflettere sulla condizione di “rifugiato” come propria dell’essere umano, in base alle esperienze di vita di ciascuno, è centrale per poter superare la distanza tra noi e l’altro, che perpetua stigmi e discriminazioni.

Pertanto, dalle ore 18 alle 20 di lunedì, operatori e beneficiari si incontreranno nell’area attrezzata di Pane Pomodoro e, partendo dal proprio vissuto, daranno vita a un laboratorio di scrittura poetica che consentirà a ciascuno di esprimere la propria creatività, nel tentativo di dare una forma e un nome al proprio personale “rifugio”.

Al termine del laboratorio, al quale parteciperà anche l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, si terrà un momento di convivialità tra i partecipanti. A conclusione dell’iniziativa, gli elaborati prodotti verranno lasciati a disposizione nella stessa area del lido cittadino, al fine di diffondere un messaggio di inclusione.