Nella Sala Murat di Bari il secondo appuntamento di “Sicuri ad arte” tra attività sociali, caccia al tesoro e spettacoli

Sabato 3 ottobre, dalle 10, nella Sala Murat di Bari si svolgeranno le attività sociali “Sicuri ad arte - 10 anni aMichi” rassegna culturale organizzata dall’associazione “aMichi di Michele Visaggi Onlus”, in collaborazione della Fondazione “Le strade di San Nicola”, l’agenzia di comunicazione Promostudio, il Motoclub Bari e la Cooperativa Caps.

Infatti nella Sala è stata allestita una mostra, lungo un percorso stradale, con immagini, fotografie e lavori, svolti dall’associazione nei suoi nove anni di attività. Saranno inoltre presenti le associazioni Caps e Motoclub, che collaborano con Amichi, le quali proporranno attività interattive con la presenza degli studenti delle scuole. Tra le varie iniziative, sarà possibile osservare in prima persona gli effetti della guida in stato di ebbrezza con l’utilizzo di un particolare visore. Nella fase pomeridiana saranno proposte attività all’esterno con l’associazione Tou.Play. Per le strade del borgo antico della città, con l’intento di far scopriere le bellezze architettoniche del centro storico, partendo dalla Sala Murat prenderà il via una caccia al tesoro multimediale, con l’utilizzo di smartphone e qr code.

Dalle 20 avrà inizio la seconda fase all’interno della sala, contingentata e il cui accesso sarà limitato. Si susseguiranno artisti, cantanti e poeti, guidati dal direttore artistico dell’associazione “aMichi di Michele Visaggi Onlus”, Davide Ceddia. Aprirà il duo Innaudio, seguirà la cantante Claudia Moretti, in compagnia del dj Nicola Corradino e si concluderà con il concerto dei Banana Republic, tributo alla musica di Lucio Dalla e Francesco De Gregori.

Francesco Corallo, Piero Rinaldi, Roberto Antonacci, Lorenzo Freccia D'Urso, Giuseppe Bruni e Angelo Verbena proporranno il meglio della discografia di due dei più grandi cantautori della musica leggera italiana, sotto il nome del tour che vide “Il Principe” e “Il Ragno”, girare l’Italia insieme.

La partecipazione sarà gratuita ed è preferibile, per il rispetto delle norme anticontagio, prenotare l’ingresso registrandosi al 3459564179, anche attraverso whatsapp o dal sito eventbrite.it. L’accesso sarà contingentato e sarà obbligatoria la mascherina.

Sala Murat – Piazza del Ferrarese – Bari

Infoline: 3286266537

Inizio: 10,00