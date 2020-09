“Sicuri ad arte - 10 anni aMichi, nella sala Murat di Bari la rassegna culturale e di prevenzione stradale attraverso l’arte,

Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre nella sala Murat a Bari l’associazione “aMichi di Michele Visaggi Onlus”, da nove anni attivamente impegnata nell’opera di sensibilizzazione alla sicurezza stradale attraverso l’arte, proporrà “Sicuri ad arte - 10 anni aMichi”, rassegna culturale con le attività sociali svolte nel corso degli anni.

In occasione del decennale della scomparsa di Michele Visaggi, l’associazione, con la collaborazione della Fondazione “Le strade di San Nicola”, l’agenzia di comunicazione Promostudio, il Motoclub Bari e la Cooperativa Caps, ha voluto dar vita a una tre giorni che sarà suddivisa in due momenti. Nella prima parte della giornata (dalle 10 alle 18) sarà proposta una mostra educativo-interattiva, nella quale le associazioni coinvolte presenteranno le proprie attività. Ci sarà la Cooperativa Caps che, a livello interattivo, sia attraverso un monitor dotato di pedaliera per moto e auto, che con un particolare tappeto e occhiali, farà testare la guida sotto gli effetti di alcool, droga e stanchezza. E ancora sarà presente l’associazione Moto Club Bari, impegnata nella promozione dell’educazione stradale sulle due ruote, moto e bici. Seguirà una seconda parte nella quale si alterneranno artisti e gruppi musicali, coordinata da Davide Ceddia, artista e direttore artistico dell'associazione “aMichi di Michele Visaggi Onlus”.

Location di “Sicuri ad arte - 10 anni aMichi” sarà la Sala Murat, spazio che sarà suddiviso in due parti, per ospitare le attività in programma. In quella dedicata ai momenti educativi-interattivi sarà allestita una mostra dove lungo un percorso stradale nel quale saranno posti pannelli con le attività svolte dall’associazione aMichi e ricordi di Michele Visaggi, l’infopoint e le aree riservate agli enti cooperanti.

Tutte i dettagli della tre giorni saranno presentati durante la conferenza stampa, che si terrà venerdì 24 settembre nella Sala Giunta del Comune di Bari, alla presenza del Sindaco del Capoluogo Antonio Decaro, il dott. Lorenzo Moretti, Presidente della Federazione “Le Strade di San Nicola”, Davide Ceddia, , Riccardo Stillavato di Promostudio, un rappresentante dell'associazione Motoclub Bari e della Cooperativa Caps.

Sala Murat – Piazza del Ferrarese – Bari

Infoline: 3286266537

Inizio: 10,00