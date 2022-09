Doppio appuntamento in programma il 23 settembre (ore 20.00) e 24 settembre (ore 18.00), nell’Auditorium “Nino Rota” di Bari per la rappresentazione dell’opera “IL SIGNOR BRUSCHINO” di G. Rossini, realizzata dal Dipartimento di Canto e Teatro Musicale, coordinato dalla prof.ssa Emanuela Aymone, avvalendosi delle risorse umane del Dipartimento intero e chiamando a partecipare, anche questa volta, numerosi docenti provenienti da altri dipartimenti e circa 50 studenti impegnati nella realizzazione vocale e strumentale dell’opera.



A portare in scena “IL SIGNOR BRUSCHINO” saranno gli studenti della Scuola di Canto e dei corsi di Accompagnamento Pianistico:

GAUDENZIO - Carmine Giordano; SOFIA - Simona Lega; BRUSCHINO PADRE - Vincenzo Parziale / Guo Tong*; BRUSCHINO FIGLIO - Giuseppe Lucente; FLORVILLE - Stefano Colucci / Ma Yumeng*; COMMISSARIO – Luigi Fragnito; FILIBERTO - Angelo Congedo; MARIANNA - Caterina Pietracito / Anna Giove*; SERVITORI - Gaia Miccolis / Fabio Sebastiano; (*recita 24 settembre).



Sul palco, l’Orchestra del Conservatorio “Piccinni” di Bari diretta dal M° Giovanni Pelliccia, regia di Domenico Colaianni e Piero Mastronardi, direttore della produzione M° Giacomo Colafelice.