Torna a Bari il Silent Reading Party, lettura e condivisione in città sulle terrazze di Palazzo Verrone

Sabato 11 maggio alle ore 17:30 torna a Bari il Silent Reading Party sulle terrazze di Palazzo Verrone, nel cuore della città vecchia, un evento andato sold-out in poco meno di due ore. Ispirato alla nuova tendenza newyorkese di condivisione della lettura in spazi comuni, Ilenia Caito, attivista letteraria, in collaborazione con il neonato Collettivo Bandelle, e in partnership con La Content e Gastronomia Ferdy, ripropone la formula già sperimentata nell’esordio di successo del 23 marzo nella boutique Atelier27 a Bari. Questa volta ospiteranno lettrici e lettori in una location inedita e di prestigio: la terrazza di Palazzo Verrone farà da sfondo alla Lettura individuale ma in spazi condivisi, all’insegna del relax e della convivialità.

L’EVENTO: Il gruppo di partecipanti avrà a disposizione lo spazio allestito per il party e, dopo il benvenuto di rito con un piccolo rinfresco a cura della gastronomia Ferdy, un’intera ora smartphone-free per dedicarsi alla lettura nei colori del tramonto barese. Basterà portare con sé il proprio libro preferito, una rivista, il romanzo che si sta leggendo, oppure, ancora, il titolo che proprio non si riesce ad affrontare in solitudine per mancanza di tempo e concentrazione.

A conclusione della fase di lettura ci sarà un momento di dialogo e di ascolto: ogni partecipante può scegliere liberamente di raccontare le impressioni della propria lettura, leggere un passo importante che si ha voglia di condividere con gli altri oppure solo ascoltare. È questa condivisione la chiave del successo dei Silent Reading Party, nati oltreoceano e ora diventati un vero e proprio fenomeno sociale, come raccontato dal New York Times, nonché ritrovo di lettrici e lettori indipendenti.

L’evento è andato SOLD OUT nel giro di 4 ore, ma resta sempre attiva la possibilità di iscriversi alla lista d’attesa (al momento sono in attesa oltre 50 persone).

A CHI È RIVOLTO: Il Silent Reading Party di Collettivo Bandelle e Ilenia Caito è rivolto a tutte le tipologie di lettrici e lettori, indipendententemente dagli interessi, a chi vuole ritrovare la concentrazione nella lettura, ma anche a chi, invece, ha soltanto bisogno di uno spazio distante dalla frenesia della vita quotidiana e degli impegni, con solo un buon libro tra le mani.

L’APPUNTAMENTO: Il Silent Reading Party di Collettivo Bandelle e Ilenia Caito si svolgerà l’11 maggio 2024 a partire dalle ore 17:30 (durata indicativa: due ore e mezza) sulla terrazza di Palazzo Verrone, St. Verrone 8, 70122 Bari.

È richiesta la prenotazione sul portale Eventbrite e ci si può iscrivere alla lista d’attesa. L’eventuale conferma della partecipazione arriverà tramite e-mail. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.

CHI SIAMO: Collettivo Bandelle è un collettivo di amanti della lettura con sede a Bari, nato dall’esperienza condivisa dei gruppi di lettura condotti da Ilenia Caito. Si riuniscono una volta al mese, da due anni, per discutere di libri. A febbraio 2024 decidono di unirsi e promuovere l’aggregazione e la lettura in modo assolutamente non convenzionale.

Ilenia Caito si occupa di promozione della lettura dal 2010. Ha condotto diversi programmi radiofonici per Radio Città Futura, ha fatto la libraia a Milano da Libraccio e a Bari da Ubik Liberrima. Si è occupata di avviare la strategia digital della casa editrice Laterza. Organizza e conduce gruppi di lettura online e in presenza: al momento ne conduce 8 su Bari e provincia. Organizza eventi non convenzionali a tema letterario (speed date letterario, yoga&poesia, Silent Reading Party, Babook festival, presentazioni corali...). Ha collaborato con StorieLibere, la prima società di podcast che ha prodotto, tra gli altri, le serie Morgana (con Michela Murgia e Chiara Tagliaferri) e Copertina (con Matteo B. Bianchi). Si è formata in libroterapia con psicoterapeute specializzate ed è al momento in formazione in gestalt counseling.

PARTNERSHIP: La Content e? Academy di formazione tra le piu? prestigiose del Sud Italia, Agency di comunicazione e storytelling che puo? vantare clienti come Aon, Kobo Italia, Frantoio Muraglia e Despar. Ha il cuore e l’headquarter a Bari, ma i colleghi sparsi nel mondo. Ha ideato e organizzato, tra le altre cose, La Content Fest, La Classe, ABCD, A Bari Capitale Digitale, e lo Storytelling Festival. Nel 2024 ha iniziato a collaborare con Lucy lanciando quattro corsi di scrittura: La mia famiglia e altri animali, Il giro del mondo in 12 libri, La gioia di scrivere e A caccia dell’invisibile.

Ferdy è la gastronomia nel centro di Bari, in via de Rossi 52, e offre una vasta gamma di prodotti da forno per ogni palato ed esigenza, anche nella versione senza glutine.

Palazzo Verrone è una dimora storica a pochi passi dalla Basilica di San Nicola, cuore pulsante di Bari vecchia. Fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione del centro storico ed è diventato a tutti gli effetti uno spazio polifunzionale attento alle esigenze della comunità.