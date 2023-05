Come fare per rompere il silenzio?

Inaspettatamente qui in Birreria ci sarà qualcuno e qualcosa che avranno più che una risposta a questo dilemma

Grazie alle cicciorganizziamoci.corn, con il placido consenso dei poeti maledetti e anche di quelli beati, sabato 13 Maggio vedrete realizzarsi nei vostri bicchieri, nelle vostre orecchie e nelle vostre gambe una delle serata più chiassose di questa strana primavera!

Per tutte e tutti voi.... SILENZIO ASSENZIO

A partire dalle ore 20 fino a che i permessi comunali lo permetteranno 3 assennati Dj si alterneranno in una Battle a suon di bpm!

BALENA SINDACO DJ - pieRE SOUND ON - DJ SET'

E mentre loro suonano? Noi balleremo, ma soprattutto berremo!

Cosa?

Siamo maledetti giusto?



Conservate fiato e parole dunque. Sabato 13 avremo molto di cui parlare