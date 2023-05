Come fare per rompere il silenzio DI NUOVO?

Anche qui in Birreria ci sarà un (s)ballottaggio!



Grazie alla cicciorganizziamoci.corn, sempre con il placido consenso dei poeti maledetti e anche di quelli beati, sabato 27 Maggio i dj rimasti nella silenziosa battle saranno 2 (con forse una sorpresa finale!!

Per tutte e tutti voi.... SILENZIO ASSENZIO - SBALLOTTAGGIO



A partire dalle ore 20 fino a che i permessi comunali del nuovo sindaco lo permetteranno 2 assennati Dj si alterneranno in una Battle a suon di bpm!

BALENA SINDACO DJ - DJ SET'



Ci accompagneranno sempre i cicchetti di Assenzio e i cocktails tematici! Eh si, sempre birra birra birra.



Valutate bene in questi giorni e fate la vostra scelta giusta Cioè venire sabato sera in birreria a fare rumore!