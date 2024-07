??????? ?? ?????? ???? ??? ??:?? presso Terra Nobile Meta Resort, Silvia Anglani TRIO in “Jazz lovers: Italy and more” per la Rassegna musicale estate 2024 “???????? ?... ?? ????????” organizzata da Puglia Cultura e Territorio Impresa Sociale.



Un concerto, intimo e accogliente, ripercorre musiche tratte dalla musica italiana d’autore che ha affascinato e ancora oggi affascina intere generazioni attraverso melodie indimenticabili e parole senza tempo.

“Jazz lovers: Italy and more“ è un amarcord che condurrà lo spettatore attraverso diversi momenti storici della musica italiana d’autore, spaziando da Bruno Martino a Buscaglione, Califano, Sergio Endrigo, Giorgio Gaber. And more?

La cantante Silvia Anglani sarà accompagnata da Giuliano Farina alla Chitarra e Camillo Pace al Contrabbasso.





L'ingresso al concerto ha un costo di € 6,15 (comprese commissioni della piattaforma ticket) e il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà interamente devoluto in beneficenza.

Biglietti QUI https://oooh.events/evento/silvia-anglani-jazz-lovers-biglietti



Per info, chiamare o contattare tramite whatsapp il numero 3881409423