La danza di Silvia Gribaudi con MM Contemporary Dance Company al Teatro Piccinni

Sabato 13 aprile alle 21 al Teatro Piccinni per la stagione teatrale del Comune di Bari-Teatro Pubblico Pugliese torna la dissacrante e ironica poetica di Silvia Gribaudi con l’esclusiva collaborazione con MM Contemporary Dance Company nel progetto coreografico Grand Jeté dell'Associazione Culturale ZEBRA / MM Contemporary Dance Company.

Di Silvia Gribaudi con Silvia Gribaudi e la MM Contemporary Dance Company: Emiliana Campo, Lorenzo Fiorito, Mario Genovese, Matilde Gherardi, Fabiana Lonardo, Alice Ruspaggiari, Rossana Samele, Nicola Stasi, Giuseppe Villarosa, Leonardo Zannella.

In coproduzione con La Biennale de Lyon, Théâtre de la Ville, Rum förDans, National Theatre Brno con il Theatre World Festival Brno, BPDA – Big Pulse Dance Alliance: Torinodanza Festival, International Dance Festival TANEC PRAHA, Zodiak – Side Step Festival. Con il sostegno del Centro di Residenza Emilia-Romagna (L’Arboreto-Teatro Dimora | La Corte Ospitale). Con il contributo del MiC – Ministero Italiano della Cultura.

Una coproduzione di Big Pulse Dance Alliance con il sostegno del programma Creative Europe dell’Unione Europea.

GRAND JETÉ è un progetto coreografico di Silvia Gribaudi realizzato con la MM Contemporary Dance Company diretta da Michele Merola. Sull’idea del "grand jeté", la grande spaccata in aria che viene definita come uno dei passi più impressionanti e virtuosi dell’arte del balletto, il nuovo progetto coreografico di Silvia Gribaudi esplora la fine come fonte di nuovi inizi. Un “grand jeté”, un istante per sfuggire alla gravità, è un passo di transizione che consiste in una momentanea sospensione e in un "lancio" nell'aria. Esplorando il significato metaforico di questo passo virtuoso nella vita di tutti i giorni, GRAND JETÉ diventa un'occasione per ribellarsi e sfidare l'irreversibilità di qualsiasi tipo di finale. Quanto sforzo richiede questo decollo verso l'ignoto e quali prospettive può aprire un atterraggio? Alla luce di questo salto di energia esplosiva, come possiamo affrontare il fallimento come risorsa per decollare di nuovo?

Durata 60’.

Info: https://www.teatropubblicopugliese.it/Spettacolo/grand-jete/