Silvio Orlando con 'La vita davanti a sé' al Teatro Piccinni

Dopo il grande successo riscosso in tutta Italia, dal 7 al 10 dicembre per la stagione teatrale Altrimondi 2023_24 del Comune di Bari-assessorato alla cultura organizzata insieme al Teatro Pubblico Pugliese sul palco del Teatro Piccinni arriva Silvio Orlando con La vita davanti a sé. Dal romanzo del francese Romain Gary, scritto sotto lo pseudonimo di Émile Ajar, da cui è stato anche tratto il film con Sofia Loren - David di Donatello - e girato interamente in Puglia tra Bari, Ostuni e Trani), La vita davanti a sé è la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani. Un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia. Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino nel suo dramma.

