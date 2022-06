Similiajazzensemble single petal of rose a Palazzo Pesce

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Giovedì 25 agosto 2022 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce ospita “Single Petal of a Rose” insieme al SimiliaJazzEnsemble, formato da Martina Primavera alla voce, Giuseppe Todisco alla tromba, Nicola Cozzella al sax, Antonio Laviero al pianoforte, Giulio Scianatico al contrabbasso e Dario Riccardo alla batteria.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per ascoltare il Premio Sofia 2021, un evocativo percorso fra brani e arrangiamenti originali ad opera di Giuseppe Todisco, David Macchione e Martina Primavera, tre dei sei componenti dell’ensemble nato da “similia similibus curantur”, l’antico concetto risalente al medico indiano Sushruta che descrive il potere salvifico e curativo delle similitudini.



E se in medicina il veleno si converte in medicamento, in musica i simili che si curano con i propri simili sono quelle anime artistiche che si riconoscono e costruiscono una identità collettiva, un suono collettivo, partendo dalla propria singolarità. E che in onore di chi se ne andato troppo presto, come un petalo che si stacca da una rosa, elogiano con nostalgia la musica, la sola e unica vulnerabilità che si cura con se stessa.