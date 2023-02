Simona Armenise e Vito Arpino live al Maul!

Sabato 25 febbraio, Officina dell’Arte presenta al MAUL! il suggestivo progetto solista di Simona Armenise che mette al centro della scena chitarre, loop machine, synth, respiri e suoni.

A seguire il live set di Vito Arpino, musicista e dj eclettico che esplora e contamina generi come jazz, hip-hop, reggae, dub e techno.



SIMONA ARMENISE

La sua proposta è un guitar set con live electronics in cui quasi nessun pezzo si ferma alle velleità delle sei corde, suggestivo ed evocativo insieme, con un linguaggio "sporcato" in cui affiorano le molteplici esperienze artistiche, strizzando l’occhio anche alle atmosfere e sensazioni della soundtrack.

Dopo diverse collaborazioni discografiche, e due release da solista con la featuring di Ares Tavolazzi, storico componente degli Area - dapprima “ORU KAMI” , Verterecords 2016, e poi “LOTUS SEDIMENTATIONS - HASU NO CHIKUSEKI”, New Model Label 2019 - in questo 2020, ha visto la luce , con la complicità della lunga quarantena ed in occasione dei 41 anni della sua scomparsa, l’omaggio a DEMETRIO STRATOS, dal titolo “NOTTURNO PER DEMETRIO”, per la Niafunken.



VITO ARPINO

Compositore autodidatta d'esperienza ventennale, nasce a Bari nel 1971. Gli albori della sua carriera musicale risalgono alla fine degli anni ottanta e ricevono l'influenza dell'emergente scena techno di Detroit e delle sue derivazioni europee.

Tra le varie formazioni in cui ha partecipato ricordiamo i FEZ Combo, i Quintetto X, i Correct Abstract Collective e, soprattutto, gli Zona 45. Con questi ultimi pubblica il singolo Fine millennio, edito nel 1994 per l'etichetta Right Tempo. Nel 1995, assieme al trombonista Gianluca Petrella ed al compositore elettronico Diego Ragnini, fonda il progetto Edmondo.

Conclusa l'esperienza Fez fonda insieme al chitarrista Antonello Maggi l'ensamble Crystal Psyche, commistione tra elettronica e rock psichedelico.

Nel 1997 fonda, assieme al dj e compositore Fabrizio Ippolito, a.k.a. Doraemon, il progetto Kolinhar, di ispirazione techno, con il quale ha autoprodotto l'album Meno 3.

Nel 2005 fa parte fin dalla sua fondazione del collettivo di arti digitali Lab 080, nato ed operante a Bari. Nel 2007 ha fondato, assieme ai dj baresi Andrea Fiorito, Lillo e Doraemon il progetto Four dialogues, originalissima amalgama di dj e live set ad otto mani, con cui si è esibito in importanti festival come ad lo Streamfest.

Gli ultimi lavori discografici di Vito Arpino da solista sono gli extendend-play autoprodotti Boicot, del 2005, e Untitled Promo, del 2009 ed infine il primo album - Accidentally Asked Questions - per l'etichetta londinese Wunderkammer Recordings





- Quando: sabato 25 febbraio - inizio ore 22

- Dove: MAUL! - Il castello contemporaneo di Mola di Bari

- Ingresso con tessera 2023 (5€ annuali)









