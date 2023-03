Singing with The Trumpet, musica italiana e straniera]

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Domenica 23 aprile 2023 alle ore 20.00 nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce l’atmosfera si fa irresistibile con “Singing with the trumpet” insieme alla voce e pianoforte di Mario Rosini e alla tromba di Andrea Sabatino.



Un concerto jazz in Puglia per viaggiare attraverso le più belle canzoni della musica italiana e straniera. A farle rivivere ammantate di sofisticate influenze jazzistiche sarà lo straordinario talento alla voce e piano di Mario Rosini, da sempre appassionato di musica e canto e una delle migliori voci del panorama musicale italiano, un repertorio che spazia da Stevie Wonder a Claude Debussy e una carriera che lo ha visto suonare con artisti del calibro di Pino Daniele, Mia Martini, Anna Oxa, Grazia di Michele, Rossana Casale, Tosca, Irene Grandi, cantare per sua Santità Giovanni Paolo II nel 1999 in occasione della XIX Giornata mondiale della Gioventù ed esibirsi sul palco dell’Ariston nel 2004 per il Festival di Sanremo, e del salentino Andrea Sabatino, puro talento della tromba jazz con un playing sempre alla ricerca di un suono personale, di calore, di un fraseggio agile, limpido e di una sensibilità comunicativa genuina, e con una attività concertistica che lo ha portato a condividere il palco affianco con, fra gli altri, Dee Dee Bridgewater, Sergio Cammariere, Mario Biondi, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani.